شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: صوامع القمح تستوعب 3.4 مليون طن ونستهدف زيادتها لـ5 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، عن أنه يوم توليه وزارة التموين كان احتياطي القمح يكفي لمدة 18 يوما فقط والان صوامع القمح تستوعب أكثر من 3.4 مليون طن، مفيدا بأنهم يستهدفون زيادة استيعاب صوامع القمح إلى 5 مليون طن.

وأشار الدكتور على المصيلحى، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن لدينا الان مخزون استراتيجي من الزيوت يكفي لمدة 6 اشهر، كما أن مخزون القمح الان لدينا يكفينا حتى مارس 2023، مؤكدا أننا استطعنا الحصول على اكبر كمية من القمح المحلي هذا العام.

وتابع: "مخزون السكر والزيت يكفي لمدة 6 اشهر وأسعار الارز ستستقر خلال الفترة القادمة ونرحب الشراكة مع القطاع الخاص في منظومة توريد الارز"، مؤكدا أن الدولة وفرت العملة الصعبة لاستيراد احتياجات مصر التموينية.