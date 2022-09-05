طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: فرص أمطار خفيفة ونشاط رياح وشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة من الاثنين حتى السبت المقبل الموافق 10 سبتمبر.

وقالت الهيئة يوجد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة

وأوضحت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار غدا الاثنين على جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أنه خلال الفترة من الثلاثاء إلى الأربعاء المقبل يوجد فرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وجاءت درجات الحرارة والظواهر الجوية على النحو التالي:​