شكرا لقرائتكم خبر عن هل إزالة الجلد عن الدواجن عند طهيها ضرورة؟.. طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، إن إزالة جلد الدجاج قبل تناوله قد يكون له بعض المزايا، إلا أنه ليس ضروريًا دائمًا، حيث يضيف تناول جلد الدجاج سعرات حرارية إضافية إلى الوجبة، ولكن توجد فوائد فى الحفاظ على جلد الدجاج أيضًا.

وأوضحت لـ"الخليج 365"، أن فوائد جلد الدجاج، هى:

- أغلب الدهون فى جلد الدجاج دهون غير مشبعة صحية للقلب .

- تشير قاعدة البيانات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) إلى أن 28 جراما من جلد الدجاج تحتوي على حوالي 3 جرامات من الدهون المشبعة وتوفر 8 جرامات من الدهون غير المشبعة، وأكدت على أن طهي الدجاج بالجلد يساعد في الحفاظ على الدجاج رطبًا ولذيذًا.

أما أضرار أكل جلد الدجاج، فهى:

1- العيب الرئيسي للحفاظ على جلد الدجاج هو أنه يضيف سعرات حرارية ودهون مشبعة إلى وجبتك، حيث إن كوبا واحدا من صدور الدجاج المطبوخ بدون الجلد يحتوى على 231 سعرا حراريا، لكن كوب صدور الدجاج المطبوخ مع الجلد يحتوي على 276 سعرا حراريا.

وأشارت إلى أن جمعية القلب الأمريكية تقترح الحد من الدهون المشبعة في النظام الغذائي إلى 5 أو 6 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية ، وهو ما يعادل حوالي 13 جرامًا من الدهون المشبعة يوميًا عند تناول 2000 سعر حرارى، لافته إلى أن تناول الدجاج بالجلد باعتدال وتوازن لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في السعرات الحرارية أو خطر الإصابة بأمراض القلب .