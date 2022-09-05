شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات التقدم للالتحاق بالبرنامج التأهيلى الأزهرى للحاصلين على الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على موافقة الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، وكيل الأزهر تقرر أن يتم التقدم للبرنامج التأهيلي للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة إلكترونيًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3/9/2022م وحتى الخميس الموافق 15/9/2022م وذلك عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي https://azhar.gov.eg

(طلب الالتحاق بالبرنامج التأهيلي)

إجراءات التقدم:

1️. يقوم ولي الأمر بإجراءات التقدم إلكترونيًا من خلال الرابط السابق, ومن واقع المستندات الرسمية ويتحمل ولي الأمر المسئولية عن صحة البيانات المقدمة، كما يقوم برفع صورة واضحة من استمارة الشهادة الإعدادية الحاصل عليها الطالب للعام الدراسي 2021/2022م.

2️. يقوم ولي الأمر بطباعة استمارة التقدم بعد التسجيل، ويضع عليها صورة شخصية حديثة للطالب (4 × 6) ويرفق معها المستندات المطلوبة (الشهادة الابتدائية أو مستخرج رسمي منها / شهادة ميلاد الرقم القومي حديثة للطالب / أصل الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022م.

3️. يقوم ولي الأمر بالتوجه للإدارة التعليمية الأزهرية التي تم اختيارها لتسليم طلب التقدم وأصل المستندات المطلوبة, وعلى الإدارة التعليمية إعمال شئونها نحو فحص الطلبات المقدمة والتأكد من صحة المستندات ومد موافقة الطالب للشروط المعتمدة واعتمادها حال الموافقة.

4️. تقوم الإدارة التعليمية الأزهرية بحصر وتسجيل الطلاب المستوفين للشروط في كشف معتمد في نهاية كل يوم ، ويسلم إلى مسئول وحدة المعلومات بالإدارة التعليمية.

5️. يقوم مسئول وحدة المعلومات بالإدارة التعليمية الأزهرية بالتأشير على الطلب إلكترونياً (مستوف / غير مستوف) وذلك بشكل يومي.