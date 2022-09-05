شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5/ 9/ 2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 27: 3
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:34
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:33
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:59
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:24 م
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:56
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:13 م
وقت صلاة المغرب 6:02 م
وقت صلاة العشاء 7:18 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:21