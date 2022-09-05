شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5/ 9/ 2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:04 ص موعد صلاة الظهر 11:54 ص موعد صلاة العصر 27: 3 موعد صلاة المغرب 6:15 م موعد صلاة العشاء 7:34 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:07 ص موعد صلاة الظهر 11:59 موعد صلاة العصر 3:33 موعد صلاة المغرب 6:20 م موعد صلاة العشاء 7:41 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:59 مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:59 موعد صلاة الظهر 11:50 م موعد صلاة العصر 3:24 م موعد صلاة المغرب 6:12 م موعد صلاة العشاء 7:31 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 3:56 وقت صلاة الظهر 11:42 موعد صلاة العصر 3:13 م وقت صلاة المغرب 6:02 م وقت صلاة العشاء 7:18 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:06 ص موعد صلاة الظهر 11:48 ص موعد صلاة العصر 17: 3 موعد صلاة المغرب 6:07 م موعد صلاة العشاء 7:21