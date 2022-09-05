أخبار مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5/ 9/ 2022 بمحافظات مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5/ 9/ 2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين   فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:04  ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 27: 3

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء  7:34

 

الإسكندرية         

 

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:33

موعد صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:41 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:59

موعد صلاة الظهر 11:50 م

موعد  صلاة العصر 3:24 م 

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:31  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:56

وقت صلاة الظهر 11:42 

موعد صلاة  العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:18 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:06  ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 17: 3

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:21

 

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا