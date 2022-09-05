شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية يكشف تفاصيل حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي حلمي مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن شعار حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة زواج الأطفال "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها ويضيع حياتها".

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"، أن الشعار يعني أن البنت تحمل وتلد قبل 18 سنة تتضاعف كل المضاعفات من تسمم الحمل والنزيف والسقوط الرحمي، حتى وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة، فهي أضرار ومضاعفات صحية خطيرة.

وأشار إلى أن الجنين أيضا يتعرض لمشكلات صحية، لافتا إلى أن الحملة تبعث رسائل مهمة، منها الحقوق القانونية للفتاة التي تتزوج قبل معادها، أن لديها مشكلة في استخراج شهادة ميلاد للطفل، لأنها في حاجة لوثيقة زواج رسمية.