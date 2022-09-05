شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنشيط السياحة: لدينا فرصة لاستقطاب أعداد كبيرة من السياح شتاءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مصر لديها فرصة في استقطاب أعداد كبيرة من السائحين الأوروبيين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي، أنه في الشتاء نحن من الدول القليلة التي عندها شمس طوال العام وجو ممتاز.

وتابع: "نحن في المرحلة النهائية للحملات الترويجية للسياحة في الشتاء، ويتم التركيز على فكرة الشمس، والميزة التنافسية الكبيرة لمصر"، موضحا أن الشمس لها بعد تاريخي في معتقد القدماء المصريين.

وأوضح أنه منذ منتصف العام الماضي يتم استهداف الشباب، فهم الفئة الأكثر جرأة وإقداما على السفر والمغامرة خاصة في الظروف الصحية.