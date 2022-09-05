إعادة محاكمة 12 متهمًا في قضية "أحداث شغب السلام".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 12 متهماً في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام".

كانت عاقبت المحكمة في وقت سابق 25 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 7 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات.

ويواجه المتهمون فيها باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.