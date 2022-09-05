شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 78 مليون جنيه لعمارة المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مبلغًا وقدره 78 مليون جنيه (ثمانية وسبعون مليون جنيه)، لتمويل المرحلة الأولى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 / 2023م ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام.

فى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف ( 16 ) مسجدًا الجمعة القادم 9 / 9 / 2022م ، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 142 ) مسجدًا، منها ( 121 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 21) مسجدًا صيانة ، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

1. عمر بن الخطاب – عزبة الجنينة – كفر سعد بحيري – شبين القناطر شرق

2. الرحمة – عزبة سرور - الحصة – طوخ

مديرية أوقاف الأقصر

3. السلام – قرية الروافعة – البياضية

مديرية أوقاف الجيزة

4. أبو بكر الصديق – مساكن 1185 عمارة – دهشور - أكتوبر

مديرية أوقاف أسوان

5. عزبة المصري القبلي – الكلح غرب والوادي –ادفو – عزبة المصري

مديرية أوقاف الشرقية

6. مكارم الأخلاق – الجمباز - الزقازيق

7. الفتح – بندر منيا القمح

8. الأربعين – صان الحجر

مديرية أوقاف الفيوم

9. عباد الرحمن – ع إبراهيم أغا – م الجمال – مركز طامية

10. الإيمان – الروضة – طامية

11. الجمال القبلي – عزبة الجمال – طامية

مديرية أوقاف البحيرة

12. التوبة – إدفينا – مركز رشيد

مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. خالد بن الوليد – قرية 18 الأبعادية – الحامول غرب

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. سلطان – شارع راغب - كرموز

مديرية أوقاف الشرقية

2. الملكيين - تلراك

مديرية أوقاف البحيرة

3. عزبة الحيلة – خمارة – ايتاي البارود.