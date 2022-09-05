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وزير الأوقاف يعتمد 78 مليون جنيه لعمارة المساجد

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مبلغًا وقدره 78 مليون جنيه (ثمانية وسبعون مليون جنيه)، لتمويل المرحلة الأولى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 / 2023م ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام.

 

فى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف ( 16 ) مسجدًا الجمعة القادم 9 / 9 / 2022م ، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 142 ) مسجدًا، منها ( 121 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 21) مسجدًا صيانة ، وهي على النحو التالي:

 

 

 أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

 

 مديرية أوقاف القليوبية

1. عمر بن الخطاب – عزبة الجنينة – كفر سعد بحيري – شبين القناطر شرق

2. الرحمة – عزبة سرور - الحصة –  طوخ

 

 مديرية أوقاف الأقصر

3. السلام – قرية الروافعة – البياضية 

 

 مديرية أوقاف الجيزة

4. أبو بكر الصديق – مساكن 1185 عمارة – دهشور - أكتوبر

 

 مديرية أوقاف أسوان

5. عزبة المصري القبلي – الكلح غرب والوادي –ادفو – عزبة المصري

 

 مديرية أوقاف الشرقية

6. مكارم الأخلاق – الجمباز - الزقازيق

7. الفتح – بندر منيا القمح

8. الأربعين – صان الحجر 

 

 مديرية أوقاف الفيوم

9. عباد الرحمن –  ع إبراهيم أغا –  م الجمال –  مركز طامية 

10. الإيمان – الروضة – طامية 

11. الجمال القبلي – عزبة  الجمال – طامية 

 

 مديرية أوقاف البحيرة

12. التوبة –  إدفينا – مركز رشيد 

 

 مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. خالد بن الوليد – قرية 18 الأبعادية – الحامول غرب

 

 ثانيًا: مسجد الصيانة: 

 مديرية أوقاف الإسكندرية

1. سلطان – شارع راغب - كرموز

 

 مديرية أوقاف الشرقية

2. الملكيين -  تلراك

 مديرية أوقاف البحيرة 

3. عزبة الحيلة – خمارة – ايتاي البارود.

 

 

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