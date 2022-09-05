من هو عبدالحليم علام نقيب المحامين المنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

فاز عبدالحليم علام بانتخابات نقابة المحامين، بعد حصوله على 25267 صوتًا، ليكون نقيبًا جديدًا خلفًا للراحل رجائي عطية.

"علام" له باع طويل في العمل السياسي والنقابي، وكان نقيب المحامين في محافظة الإسكندرية من عام 2012 حتى 2016.

ومن أبرز أهدافه خلال الفترة المقبلة، تحسين معاش المحامين وعودة الثروة العقارية للمحامين، علاوة على رؤيته في تطوير العمل المهني والنقابي، للقضاء على المركزية.

وقدم وعودًا كثيرة للمحامين، ومنها السعي وراء تعديل قانون المحاماة، مؤكدًا أن هناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى فتحها لعودة النقابة إلى سابق عهدها.

ورؤيته تعتمد، كما أعلن على أنه بموارد النقابة يستطيع الإصلاح وعلاج المرضى وتوفير معاش كريم لأعضاء الجمعية العمومية والأرامل والأيتام من بعدهم بما يوفر لهم عيشًا كريمًا، فضلًا عن بناء ما فسد عن عمد أو جهل مبين وبناء جيل يمكنه أن يحمل راية النقابة عالية خفاقة.

وعلام حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية 1985 وحصل على درجة الماجستير في المعاملات التجارية والدولية واللوجستية وحصل على تمهيدي دكتوراه وباحث دكتوراه في القانون جامعة الإسكندرية.

كما أنه انتخب عضوًا بمجلس النواب وتولى وكالة اللجنة التشريعية في البرلمان عام 2010.