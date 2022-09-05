وسط أجواء احتفالية.. وصول عبدالحليم علام نقيب المحامين إلى مقر النقابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

وصل عبدالحليم علام نقيب المحامين المنتخب، منذ قليل، مقر النقابة العامة للمحامين، وسط أجواء احتفالية وهتافات من جانب السادة المحامين.

وكان في استقبال النقيب العام، عدد من أعضاء المجلس، أعضاء الجمعية العمومية من المحامين والمحاميات لتهنئة النقيب العام بالفوز في الانتخابات.

وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، قد أعلنت مساء اليوم، فوز الأستاذ عبدالحليم علام، نقيبًا للمحامين، في الانتخابات التي جرت على مقعد النقيب العام.

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