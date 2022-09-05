​برلماني يشيد باستراتيجية الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة المصرية وبتوجيهات واضحة ومباشرة من الرئيس السيسي، تخطو خطوات واسعة في مواجهة تغير المناخ من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، يستهدف الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية.

وأشار أبو عايشة إلى إحراز الوطن تقدمًا كبيرًا في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20٪ في 2022، ولتصل إلى نحو 42% في عام 2035.

ولفت النائب، في تصريحات صحفية أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إلى تنفيذ الدولة مشروعات رائدة في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لتخفيض انبعاثات الكربون والبترول؛ مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وأكبر مزارع رياح في العالم في خليج السويس "جبل الزيت"، ومشروعات التنقل الإلكتروني مثل القطار الأحادي وقطارات السرعة، علاوة على تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي والتوسع فيها بشكل كبير.

وكشف عضو مجلس الشيوخ عن إعداد "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ" وكذلك "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"؛ لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات إلى صفر، منوهًا بأن خطوات مصر تتسارع مع قرب عقد قمة المناخ كوب 27 في مصر خلال نوفمبر المقبل.

وشدد أبو عايشة على أن مصر بدأت تطبيق معايير الاستدامة البيئية على جميع القطاعات والأنشطة؛ منها تنشيط السياحة الخضراء، وكمثال فعلي في إطار مبادرات المشروعات الخضراء والفنادق البيئية والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المشروعات الزراعية ومشروعات الري والتوسع فيها وبشكل كبير.

واختتم النائب بأن مصر وفي إطار رؤيتها المتعاظمة للاقتصاد الأخضر، تستهدف عبر استراتيجية طموحة تخفيض 33% من انبعاثات الكهرباء، و65% من انبعاثات قطاع البترول، وخفض نحو 7% من قطاع النقل، بالإضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية في كل المجالات والقطاعات والأنشطة.