وزير الطيران يبحث مع السفير البرازيلي بمصر تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى اليوم الأحد، السفير أنطونيو باتريوتا سفيردولة البرازيل لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر وزارة الطيران، لبحث سبل تعزيزالتعاون بين مصر والبرازيل فى مختلف أنشطة النقل الجوى، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وعدد من قيادات الوزارة.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالسيد السفير والوفد المرافق له مؤكداً على العلاقات الوطيدة بين البلدين فى العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية معرباً عن تقديره للتعاون الوثيق مع دولة البرازيل فى مختلف مجالات وأنشطة النقل الجوى .

وأشار الفريق محمد عباس إلى أن وزارة الطيران تسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون تماشياً مع الاستراتيجية التى تنتهجها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات التى تسهم فى تعزيز التعاون بين مصروالبرازيل فى مجال النقل الجوى وفى مقدمتها تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.

ومن جانبه قدم السفير البرازيلى بالقاهرة التهنئة للفريق محمد عباس لتوليه مسئولية وزارة الطيران المدنى معرباً عن سعادته بهذا اللقاء ومؤكداً على حرص الحكومة البرازيلية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة فى مجال صناعة النقل الجوى وفتح مجالات جديدة وجذب العديد من المشروعات الإستثمارية مشيراً إلى أن قطاع الطيران المدنى المصرى يعد من القطاعات الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات .