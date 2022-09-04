وزير الرى يستقبل وزير الخارجية للترتيب لمؤتمر المناخ COP27 وجناح للمياه

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ، لبحث مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين فى الموضوعات المختلفة، وسبل تعزيز التعاون مع دول العالم فى مجال المياه، ومتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لفعاليات المياه المقرر عقدها خلال مؤتمر المناخ القادم COP27 والتى تتضمن تنظيم يوم للمياه وجناح للمياه وإطلاق مبادرة دولية للمياه والمناخ.

ويتم تنظيم يوم المياه بالتعاون مع عدد من الشركاء، وتنظيم جناح خاص بالمياه، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجارى الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه، والتى سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.

وسوف يتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخي" كحدث تحضيرى لمؤتمر المناخ القادم، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه للمناقشة فى جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ، وذلك بهدف الخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر عقده بنيويورك فى شهر مارس 2023.

وسوف يتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بفاعليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول فى مصر كنماذج ناجحة لمشروعات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

الجدير بالذكر أن هناك ترابطا بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسى فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى، لذلك يتم العمل على وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعى المياه والزراعة لتوفير الغذاء.