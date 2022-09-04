شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: إطلاق المنصة الرقمية لمبادرة "حياة كريمة" دفعة قوية للتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمار الزراعي والصناعي، إن إطلاق المنصة الرقمية لمبادرة " حياة كريمة "، التى تحظى بمتابعة دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تمثل دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع المصريين خصوصا فى الريف الذى يقطنه نحو 60% من المواطنين المصريين، مشيرا إلى أن خفض معدلات الفقر فى ريف الدلتا والصعيد والمناطق الحدودية النائية هدف أساسى للمشروع ، إلى جانب إعادة تأهيل جميع المناطق الريفية بالبنية التحتية الأساسية من مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى وتدعيم شبكات الكهرباء والإنترنت فائق السرعة ، فضلا عن المنشآت الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل جديدة لقوة العمل فى المجتمعات الريفية بالمشروعات التى تقيمها المبادرة

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل إن إطلاق المنصة الرقمية لمبادرة حياة كريمة ، سيزيد من التواصل الاجتماعى بين المواطنين فى عموم أنحاء مصر وبين القائمين على مشروعات المبادرة ، وسيكون المواطن المستفيد من مشروعات المبادرة على تواصل ومشاركة فعالة أولا بأول مع المشروعات فى المنطقة التى يقطن بها ، إضافة إلى أهمية تعزيز الوعى الوطني بحقيقة الأوضاع بمصر، وما تشهده من إنجازات غير مسبوقة،فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فى ظل حرب الشائعات التى تستهدف عرقلة مسيرة الاقتصاد القومى، وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن المنصة الإلكترونية لمبادرة حياة كريمة ، سوف تزيد من التفاف المواطنين وتفاعلهم مع مشروعات المبادرة وتصديهم للشائعات المغرضة التى تستهدف أى إنجازات تقام فى مصر ، وهذا طبعا أمر لم يعد خافيا على المواطنين الذين يلمسون الإنجازات التنموية والمجتمعية يوميا ويعايشونها ، ثم يجدون المنصات المغرضة فى الخارج والأعداء التقليديين يحاولون تشويه هذه الإنجازات، مضيفا : وعى المواطنين الذين يستفيدون من مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج التأمين الصحى الشامل وبرامج الإسكان الجديدة فى طول مصر وعرضها والمشروعات الصناعية الضخمة وغيرها من المشروعات ، أصبح قادرا على صد أى أكاذيب أو تشويه من الخارج

وأشار أيمن الجميل إلى أن منصة مبادرة حياة كريمة سوف تثرى التواصل بين القطاعات المختلفة لخدمة المجتمع ومنها القطاع الحكومى والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ، خاصة وأن الجمعيات الأهلية تقوم بدور كبير في عمليات الحوارات المجتمعية وجلسات الاستماع و التثقيف المجتمعي بلغة مبسطة وسهلة الفهم للمواطن، الأمر الذى يفتح الطريق لفئات مختلفة من المواطنين لعمل مبادرات مثل الرقابة المجتمعية وتعبئة الموارد ومشاركة الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة في التثقيف المجتمعي وتعزيز معارف السيدات البسيطات في ترشيد الموارد وكفاءة الإنفاق والمساهمة في وضع الأولويات المجتمعية.