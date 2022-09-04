شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. حكم تلقين الميت بعد الدفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ”الخليج 365” تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه : حكم تلقين الميت بعد الدفن ، وجاء رد الدار كالآتى:

تلقينُ الميت سنَّة نبوية شريفة واردة عن سيد المرسلين، قوَّى حديثَها جماعةٌ مِن المُحدِّثين، ونص على مشروعيتها كثير من علماء الأمة وفقهائها المتبوعين، ولاتصال العمل عليها من غير إنكار؛ فالقول بتحريم التلقين وتأثيم فاعليه تضييق لما وسَّع الله. ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها أدب الخلاف وأن نحترم ما درج عليه العمل.