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الصحة: تلقى اللقاحات أمر مهم فى مراحل العمر المختلفة للحماية من الأمراض

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تلقى اللقاحات والأمصال أمر مهم في مراحل العمر لكونها تحمى من الأمراض .

 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أنه يجب الحرص علي تلقى اللقاح بالجرعات المقررة لتقوية المناعة في مواجهة الأمراض .

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أنه يتوفر لقاحات والأنفلونزا والروتا والالتهاب الكبدى بى والتهاب السحايا بجميع فروع فاكسيرا بالجمهورية .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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