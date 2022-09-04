شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تلقى اللقاحات أمر مهم فى مراحل العمر المختلفة للحماية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تلقى اللقاحات والأمصال أمر مهم في مراحل العمر لكونها تحمى من الأمراض .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أنه يجب الحرص علي تلقى اللقاح بالجرعات المقررة لتقوية المناعة في مواجهة الأمراض .

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أنه يتوفر لقاحات كورونا والأنفلونزا والروتا والالتهاب الكبدى بى والتهاب السحايا بجميع فروع فاكسيرا بالجمهورية .