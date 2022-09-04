شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران الناقل الرسمى لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصرى، فى بيان لها مساء اليوم الأحد، أنها ستكون الناقل الوطني لمؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصرنوفمبر المقبل.

وقال البيان إنه في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (قمة المناخ COP27)، والتي ستقام في مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، وفي ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى، بضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والمنظمة، فيما يتعلق بكافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث العالمى لكى يخرج بالصورة التى تليق بمكانة مصر وريادتها إقليمياً ودولياً.

صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية الناقل الرسمي للوفود المشاركة في المؤتمر تعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للوفود المشاركة، بالإضافة إلى تنظيم حملة دعائية للمؤتمر على متن طائراتها ومكاتبها الخارجية.

وأضاف أبو العينين أنه تم تشكيل فرق عمل من جميع التخصصات للمتابعة والوقوف على المستجدات الخاصة بالحدث وتذليل كافة العقبات للضيوف المشاركين وتيسيرإجراءات الوصول والسفر.

ومن جانبه أوضح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه سيتم منح تخفيض على الرحلات الدولية لمصر للطيران للوفود المشاركة فى المؤتمر إلى شرم الشيخ، وأميال إضافية لأعضاء برنامج المسافر الدائم، وتكثيف أعداد الرحلات بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر، وتشغيل رحلات مباشرة لمصرللطيران من لندن، فرانكفورت، ميونخ، اسطنبول، باريس، دبى، لاجوس ونيروبى إلى مطار شرم الشيخ يوم 5 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى وضع لوجو المؤتمر على غطاء مسند الرأس headrest الخاص بطائرات مصر للطيران على الرحلات الدولية والداخلية، وكذلك عرض فيلم دعائى عن المؤتمر على شاشات الطائرات.