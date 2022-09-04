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"الأعلى للجامعات" يُعلن التشكيل الجديد للجان الدائمة لترقية الأساتذة والمساعدين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الإلكتروني التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وكذلك قواعد الترقيات للدورة الرابعة عشرة (2022-2025).

 

وشهد تشكيل اللجان العلمية لهذه الدورة تغييرًا ملحوظًا في التشكيل، حيث بلغت نسبة التغيير في عضوية اللجان العلمية الجديدة 52.6%، كما بلغت نسبة التغيير في مُقرري اللجان العلمية نسبة 52%.

 

كما زاد عدد اللجان العلمية في هذه الدورة إلى 133 لجنة، حيث تم تقسيم لجنة التمريض إلى ثلاث لجان بتخصصات مختلفة.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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