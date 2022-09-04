شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للجامعات" يُعلن التشكيل الجديد للجان الدائمة لترقية الأساتذة والمساعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الإلكتروني التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وكذلك قواعد الترقيات للدورة الرابعة عشرة (2022-2025).

وشهد تشكيل اللجان العلمية لهذه الدورة تغييرًا ملحوظًا في التشكيل، حيث بلغت نسبة التغيير في عضوية اللجان العلمية الجديدة 52.6%، كما بلغت نسبة التغيير في مُقرري اللجان العلمية نسبة 52%.

كما زاد عدد اللجان العلمية في هذه الدورة إلى 133 لجنة، حيث تم تقسيم لجنة التمريض إلى ثلاث لجان بتخصصات مختلفة.