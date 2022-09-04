البحوث الإسلامية: إدراك تحديات الواقع يفرض مسئوليات إضافية لتعزيز رسالة الأزهر

القاهرة - سامية سيد - عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد بمكتبه اليوم اجتماعًا مع الأمناء المساعدين ومديرى عموم المجمع؛ وذلك لبحث خطة العمل المستقبلية خلال الفترة المقبلة فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية بما يحقق رسالة الأزهر ودوره المعرفى.

وقال الأمين العام خلال اللقاء إننا فى مرحلة مهمة تحتاج منا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمّل الأعباء، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية فى مختلف القضايا المطروحة والتى تمس المجتمع المصرى والتى من أهمها الوعى بالتحديات وكيفية التغلب عليها، والمحافظة على البيئة والمناخ، والمعرفة الكافية بالتحديات الفكرية التى نواجهها والتى تحتاج إلى التكامل المؤسسى فى سبيل الحفاظ على الوعى المجتمعى وحماية الشباب من خطر المفاهيم والسلوكيات المنحرفة.

وأكد عياد على أهمية العمل المؤسسى والتزام معايير الأداء الوظيفى، مشيرًا إلى أن تعامل المجمع مع فئات متنوعة من المجتمع مع اختلاف طبيعة كل فئة وإدراكها وتعاملها مع القضايا المطروحة، يجعلنا بحاجة ملحّة إلى المعرفة المسبقة بطبيعة كل فئة واهتماماتها الحياتية والمعرفية حتى نستطيع أن تكون أهدافنا فاعلة فى المجتمع، كما أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية.