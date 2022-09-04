شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن ردا على ترامب: حركتك السياسية لا تحترم القانون ولا تمثل الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، ردا على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن حركتك السياسية لا تحترم الدستور أو القانون ولا تمثل الشعب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ألقى الرئيس الأمريكى جو بايدن خطاب في فيلادلفيا مساء الخميس الماضي، أثار جدلا واسعا، حيث هاجم الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريين، واتهمهم بالتطرف ودعم العنف وتهديد الديمقراطية، إلا أن ما لفت الأنظار هو تواجد أفراد من قوات المشاة البحرية التابعة للجيش الأمريكي خلال الخطاب، وهو ما أثار انتقادات للإدارة الأمريكية، مما دفع البيت الأبيض للرد مجادلا بأن الخطوة كانت لإظهار احترام الرئيس لأفراد الخدمة العسكرية.

وقالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير للصحفيين: "كان القصد من حضور المارينز في الخطاب إظهار الاحترام العميق والثابت للرئيس تجاه هؤلاء الأفراد في الخدمة، ولهذه المثل العليا والدور الفريد الذي يلعبه جيشنا المستقل في الدفاع عن ديمقراطيتنا، بغض النظر عن الحزب في السلطة".