شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اليوم الرياضى فى المدارس لا يعنى إلغاء حصص التربية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن اليوم الرياضي في المدارس يستهدف تحقيق توجه من الدولة، بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وسيتحقق ذلك من خلال الطلاب.

أضاف أن اليوم الرياضي لا يعني إلغاء حصص التربية الرياضية وحصص الأنشطة، ولا يعني تخفيف عدد أيام الدراسة في الأسبوع.