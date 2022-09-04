شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة. أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية، على رقم المحمول المسجل لأصحاب البطاقات بجانب أيضا إرسال رسائل على بون صرف الخبز لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم، والذى يتم صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من شهر سبتمبر الجارى ولمدة 6 أشهر، وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها. التموين ترسل رسائل sms على المحمول لتوضيح قيمة زيادة الدعم الاستثنائى الرئيس السيسي: العلاقات المصرية السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة العربية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى(2022/ 2023م) تقرر مد موعد التقدم للإلتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية لمدة أسبوع، ليكون حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.. بدلاً من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 . تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . غدا طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33 درجة الداخلية: مد التقديم لخريجى الجامعات لكلية الشرطة أسبوعا لينتهى 22 سبتمبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا تزامناً مع الإجازة الأسبوعية للسوق العالمي، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1112 جنيها بدون إضافة مصنعية، وقد تشهد الساعات القادمة بعض التغيرات التي تحدث في سعر الذهب محليا فقط بسبب عوامل العرض والطلب. أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أول حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت الحركة تنقلات وندب وتعيينات لـ 23 قيادة محلية بمحافظات البحر الأحمر والقليوبية والغربية والدقهلية وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية وأسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة . أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء قبول طلبات راغبي العمل من الجنسين في إحدى المؤسسات الطبية بدولة الإمارات، وذلك من غد الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022، حتى يوم الخميس "نهاية الأسبوع الجاري" . القوى العاملة: بدء تلقى طلبات راغبى العمل فى مؤسسات طبية بالإمارات غدا وزير التنمية المحلية يصدر أول حركة تنقلات تضم 23 قيادة محلية بالمحافظات تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية لليوم الرابع على التوالي صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، وكذلك صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومنافذ الصرف، ويستمر لمدة 6 أشهر كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى . لليوم الرابع.. صرف زيادة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وهى: "كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بنى سويف – دمياط)، كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون)، كليات التمريض".

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجب فتاة الزقازيق، لجلسة بعد غدا الثلاثاء ، لطلب دفاع المتهم بضم ملف الطبى والمرافعة.

الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل لدعم المزارعين"الوزراء": صدور 202 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا فى أغسطسأسعار الذهب اليوم تستقر فى التعاملات الصباحية.. وعيار 18 يسجل 954 جنيهاالتعليم العالى: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غداتأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى فتاة الشرقية إلى بعد غد الثلاثاء