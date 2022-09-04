شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت فى انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مساء اليوم الأحد، باب التصويت فى العملية الانتخابية التى تجرى على منصب نقيب المحامين.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أعلنت من قبل عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت اللجنة أن عمليات التصويت بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وانتهت فى تمام الخامسة مساءً، مؤكدة أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.