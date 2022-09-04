شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الثانوية العامة 30٪؜ أسئلة مقالية والباقى اختيار من متعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة الاختيار من متعدد في الثانوية العامة لا تقيس مهارة صناعة الإجابة، وهذا خطأ، قائلا: ده بعدين ميعرفش يكتب مذكرة ولا يعبر".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون فيها نسبة 30٪؜ أسئلة مقالية قصيرة، تكون الإجابة فيها عبارة عن سطرين أو ثلاثة فقط، على أن تكون باقي أسئلة الامتحانات (اختيار من متعدد).

وأشار إلى أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ليس بها خطأ واحد، وتمت مراجعة كل الامتحانات قبل تصحيح الامتحانات لضمان حقوق الطلاب وتم التصحيح إلكترونيًا من خلال أجهزة مدارس المتفوقين.