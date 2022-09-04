وزير الطيران يبحث الاستثمارات والحركة الجوية والسياحية مع سفير البرازيل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، أن الوزارة تسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون تماشيا مع الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، السفير أنطونيو باتريوتا سفير دولة البرازيل لدى مصر، في مقر الوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مختلف أنشطة النقل الجوي بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وعدد من قيادات الوزارة.

ورحب وزير الطيران المدني بالسفير البرازيلي والوفد المرافق له، مؤكدا العلاقات الوطيدة بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، معربا عن تقديره للتعاون الوثيق مع دولة البرازيل فى مختلف مجالات وأنشطة النقل الجوي، وتم مناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل فى مجال النقل الجوى وفى مقدمتها تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.