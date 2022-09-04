يصل إلى السجن 10 سنوات.. قانون جديد يعاقب الأب والأم مهملي الأطفال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تضمن مشروع قانون تجريم الإهمال الأُسري، الذي أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إعادة تقديمها له إلى رئيس المجلس بدور الانعقاد المقبل، عددًا من العقوبات لمواجهة جرائم إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، مما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي لهم أو تعرضهم إلى أي مخاطر.

وقالت عبد الحليم إن سبب التقدم بمشروع القانون هو أن قانون الطفل الحالي لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، ويكتفي بمعاقبة كل مَن يرتكب انتهاكًا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وأن في حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأُسري يُحرر محضر إداري فقط.

ويرصد "الخليج 365" تفاصيل مشروع القانون الجديد كالتالي:

ينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينَين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

وينص مشروع القانون على: إذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوَين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.