مصر للطيران: رحلات مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت اعتبارا من 3 سبتمبر الحالي في تسيير سلسلة رحلات خاصة مباشرة من موسكو إلى مقاصد الجذب السياحي شرم الشيخ والغردقة، بواقع 14 رحلة أسبوعياً بمعدل رحلة واحدة يومياً إلى شرم الشيخ وأخرى إلى الغردقة.

وتابع الطيار عمرو أبو العينين ياتى ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لزيادة معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر، في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدن بأهمية التعاون مع القطاع السياحي لتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري بما يليق بمكانة مصر كوجهة سياحية متميزة للسائحين.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسيّر رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وموسكو بواقع 10 رحلات أسبوعيا.