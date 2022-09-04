إغلاق باب التصويت في انتخابات المحامين.. وبدء عمليات الفرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تصوير- نادر نبيل:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقيب المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، غلق باب التصويت في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، تمهيدًا لبدء عملية فرز الأصوات.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اكتمال النصاب القانوني في الانتخابات على مقعد النقيب العام.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالًا كثيفًا من السادة المحامين، للإدلاء باصواتهم داخل مقرات اللجان الانتخابية.

وتجرى الانتخابات في 333 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي جمعية عمومية بلغت ٢٨٩٢٥٢ عضوًا.

وانطلقت فعاليات العملية الانتخابية بمقر النقابة العامة للمحامين برمسيس، وأيضا في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك بإشراف قضائي كامل.