مصر للطيران الناقل الرسمي لقمة المناخ (COP 27).. وتخفيضات للوفود المشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية الناقل الرسمي للوفود المشاركة في مؤتمر قمة (المناخ COP27)، والتي ستقام في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وتعمل الشركة على توفير كافة التسهيلات اللازمة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للوفود المشاركة، بالإضافة إلى تنظيم حملة دعائية للمؤتمر على متن طائراتها ومكاتبها الخارجية، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وفي ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والمنظمة فيما يتعلق بكافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث العالمي لكي يخرج بالصورة التي تليق بمكانة مصر وريادتها إقليميا ودوليا.

وأضاف أبو العينين تم تشكيل فرق عمل من جميع التخصصات للمتابعة والوقوف على المستجدات الخاصة بالحدث، وتذليل كافة العقبات للضيوف المشاركين وتيسير إجراءات الوصول والسفر.

ومن جانبه أوضح الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، سيتم منح تخفيض على الرحلات الدولية لمصر للطيران للوفود المشاركة في المؤتمر إلى شرم الشيخ وأميال إضافية لأعضاء برنامج المسافر الدائم، وتكثيف أعداد الرحلات بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر، وتشغيل رحلات مباشرة لمصر للطيران من لندن، فرانكفورت، ميونخ، اسطنبول، باريس ، دبي، لاجوس ونيروبي إلى مطار شرم الشيخ يوم 5 نوفمبر المقبل.