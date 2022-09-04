بالفيديو| والد "طفلة البراجيل" للقاضي: "لقيت بنتي مدبوحة في أوضة نومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

واصلت محكمة الجنايات في الجيزة، اليوم الأحد، سماع شاهد الإثبات الأول في جلسة محاكمة "أ. ح"، المتهم بقتل ابنة خاله، بعد محاولته الاعتداء عليها بمنزلها في منطقة البراجيل.

وكشف والد المجني عليها في أقواله عن تفاصيل يوم الواقعة، أنه عندما عاد من عمله في جمع المخلفات، طلب من نجله استدعاء المجني عليها من المنزل فتبين أن الباب مغلق من الداخل "حاول الاتصال عليها بس كنسلت عليه".

وأضاف: "فطلبت من نجلي تركها لعلها تكون نائمة، وذهبت إلى مكان فحص المخلفات والذي يبعد مسافة قريبة من المنزل، حتى تلقيت تليفون من الجيران والذين أخبروني بوجود مصيبة بالمنزل".

وبسؤال هيئة المحكمة عن شكل الجثمان حال مناظرته لأول مرة، قال الشاهد: "وجدتها غارقة في الدماء وعارية تماما وترقد على بطنها".

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بقتل "أمل نصري" في القضية المعروفة إعلاميًا "قضية طفلة البراجيل"، لجلسة الغد.

وخلال نظر الجلسة تواري المتهم بقتل "أمل نصري" من كاميرات التصوير خلف القضبان.

وكان قد تنحي محامي المتهم "اندرو"، خلال الجلسة السابقة عقب استماع هيئة المحكمة لطلبات الدفاع.