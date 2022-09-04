"بنفس السلاح اللي قتلها بيه".. تفاصيل انتحار قاتل أماني "طالبة المنوفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، باستخدام سلاح ناري - فرد خرطوش - محلي الصنع؛ مما أدى إلى وفاتها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أن جثة المتهم عثر عليها بطريق مصر - إسكندرية الزراعي، بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، منتحرًا بالسلاح الناري ذاته، والسابق استخدامه في ارتكاب واقعة قتل الفتاة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، انتحار المتهم في واقعة مقتل "فتاة المنوفية"، والتي قتلت في قرية طوخ طنبشا ببركة السبع في المنوفية.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل الطالبة أماني ببركة السبع.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنه ورد بلاغ إلى النيابة العامة، أمس السبت، بوفاة الطالبة أماني متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثمان المجني عليها، وتحفظت على ما سجلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما سألت تسعة شهود على الواقعة.