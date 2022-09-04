الداخلية تعلن انتحار قاتل أماني "طالبة المنوفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، انتحار المتهم في واقعة مقتل "فتاة المنوفية"، والتي قتلت في قرية طوخ طنبشا ببركة السبع في المنوفية.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل الطالبة أماني ببركة السبع.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنه ورد بلاغ إلى النيابة العامة، أمس السبت، بوفاة الطالبة أماني متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثمان المجني عليها، وتحفظت على ما سجلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما سألت تسعة شهود على الواقعة.