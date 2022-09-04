هروب من التصوير وأقوال الأب.. تفاصيل محاكمة قاتل "طالبة البراجيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بقتل "أمل نصري" في القضية المعروفة إعلاميًا "قضية طفلة البراجيل"، لجلسة الغد لسماع أقوال شاهد الإثبات في القضية "مُجري التحريات".

وخلال نظر الجلسة تواري المتهم بقتل "أمل نصري" من كاميرات التصوير خلف القضبان.

وكان قد تنحي محامي المتهم "اندرو"، خلال الجلسة السابقة عقب استماع هيئة المحكمة لطلبات الدفاع.

وطلب محاميه الثاني من القاضي، عقد جلسة سرية كون المتهم لديه أدلة جديدة ربما تغير مسار القضية :" في فيديوهات جديدة وكلام عايز يقوله موكلي قدام القاضي مينفعش حد يسمعه".