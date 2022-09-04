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جامعة حلوان تستقبل الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2022 / 2023 لإجراء الكشف الطبي، وذلك تحت رعاية  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة.

 

وأوضح  الدكتور محمود عابد مدير الإدارة الطبية بالجامعة، أنه قد قام بالتسجيل 9370 طالبا وطالبة، وقام بتسديد الرسوم 7069 في بداية الأسبوع الأول، وقد تم الكشف اليوم علي 494 طالبا وطالبة بعد أن قام الطلاب بحجز الكشف الطبي على موقع جامعة حلوان من خلال وحدة الدعم الفني عبر الرابط الآتي :

 

http://app2.helwan.edu.eg/Detmed/

 

 والذي يتم التسجيل من خلاله وملء النماذج، وطباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به وإحضارها وقت الكشف عليه .

 

وأضاف، أن أيام الكشف الطبي للطالبات هي الأحد والثلاثاء والخميس، أما الطلاب "الإثنين والأربعاء"، ويتم الكشف بمبنى 3، وسيتم في الأيام القادمة الكشف على حوالي 1500 طالب وطالبة يومياً في تخصصات الباطنة والعيون والأسنان، وفق نظم القبول بالكليات.

 

 

 

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توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة حلوان


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جامعة حلوان تستقبل الطلاب الجدد


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جانب من استقبال الطلاب الجدد


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استقبال الطلاب الجدد

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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