شكرا لقرائتكم خبر عن 238 مشروعا لشركات ناشئة تنافس فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أكثر من 1500 مشروع حتى 1 سبتمبر الحالى، أى قبل إغلاق باب التقديم بـ6 أيام، حيث إنه تم فتح الباب للتقديم عبر الموقع الإلكترونى من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر .

وحصل ”الخليج 365” على الإحصائية المتعلقة بالعدد المتقدم للمشروعات التى وصل عددها 1500 مشروع اخضر، بينها‏ 238 مشروعا لشركات ناشئة، وتسمى فى القانون مشروعات ريادة الأعمال أو المشروع حديث التأسيس وهى المشروعات التى لم تمض 7 سنوات على بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها والتى تضمن قدراً من الجد أو الابتكار والمشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.