شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء نادى النيابة الإدارية يهنئون المستشار عدلى جاد لتوليه رئاسة الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أعضاء نادى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى، التهنئة إلى المستشار عدلى جاد رئيس الهيئة، وذلك بمناسبة توليه منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأعرب المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تقديره لدور نادي مستشاري النيابة الإدارية، وتطلعه لاستمرار مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى، في الجهد المبذول في سبيل توفير كافة الخدمات لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم، معربا عن دعمه لتلك الجهود، وعقب التباحث في العديد من تلك الموضوعات التي تهم أعضاء النيابة الإدارية.

وقدم المستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الإدارية، درع نادي النيابة الإدارية للمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الادارية الموقر تقديرًا وإعتزازًا لتاريخه القضائي المشرف، متمنيًا له كل التوفيق والسداد.