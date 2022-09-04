شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يؤكد دور مصر المحورى كركيزة أساسية للأمن والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دور مصر المحوري كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة ومسيرة العمل العربي على جميع المستويات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال لقاء الملك حمد، اليوم الأحد في قصر الصخير، مع ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث جرى استعراض نتائج اللقاء الأخوي الخاص الذي عقد في 23 أغسطس الماضي في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل البحريني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأشاد الملك حمد بما حققه اللقاء من نتائج مثمرة ودعم منظومة العمل العربي المشترك والمصالح العربية وترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على كرم الضيافة وعلى استضافة مصر الشقيقة لهذا اللقاء الأخوي المثمر، مثمنا دور الرئيس السيسي وجهود القادة المشاركين في اللقاء وحرصهم على إنجاحه.

كما أثنى العاهل البحريني على ما تشهده مصر بقيادة الرئيس السيسي من نهضة شاملة وإقامة المشروعات التنموية والحضارية الكبرى في ربوعها، منوها باعتزازه بالنتائج الإيجابية للزيارة الناجحة التي قام بها إلى فرنسا ومباحثاته المثمرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي ستعطي دفعا قويا لمسار العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة والارتقاء بأوجه التعاون الوطيد والعمل المشترك في مختلف الجوانب التي تعزز المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين.