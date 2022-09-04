ووضعه تحت مراقبة الشرطة.. المشدد 15 سنة لمتهم بقضية "خلية داعش حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأحد، المتهم عمرو مجدي إبراهيم بالسجن المشدد 15 سنة ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات طرة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش حلوان".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وبسكرتارية أحمد صبحي.

وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.