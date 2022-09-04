"مش موافق".. عامل يمزق دفتر مأذون اعتراضا على زواج ابنة شقيقه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع عامل متهم بتمزيق دفتر مأذون بمدينة أطفيح اعتراضا على زواج ابنة شقيقه لعدم استشارته بأمر الزيجة.

واستمعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عامل المتهم إن شقيقه لم يستشيره لإتمام الزيجة الخاصة بابنته مما آثار غضبه وقام بتمزيق دفتر المأذون وقسيمتي الزواج مرددا: "محدش قالي.. مش موافق".

كان تلقي الرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من مأذون بأحد القرى التابعة لدائرة المركز، يتهم فيه عاملاً بمصنع طوب بتمزيق قسيمتي زواج خاصة بابنة شقيقه من الدفتر الخاص بالمبلغ، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبتقين الإجراءات وإستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط العامل وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لعدم إستشارة شقيقه له في إتمام الزيجة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.