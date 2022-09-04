وزارة الزراعة تطرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

طرحت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي،كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكارتونة، من خلال سيارات متنقلة أمام ديوان الوزارة بالدقي، للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. بحسب بيان صحفي.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، إنه تم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر، من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلا عن منفذها الدائم بمقر الهيئة بالدقي.

وأشار رئيس الهيئة، إلى ن ذلك يأتي ضمن تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات باسعار مخفضة، لافتا إلى أن الهيئة تحملت تكلفة النقل من المزارع الي المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، ودون مغالاه، أو التاثير على تكلفة المنتج، في إطار عرض إسعار متوازنه تراعي مصالح كل الأطراف.