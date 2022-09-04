وظائف.. القوى العاملة تتلقى غدا طلبات الراغبين في العمل بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، بدء قبول طلبات راغبي العمل من الجنسين في إحدى المؤسسات الطبية بدولة الإمارات، من الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022، حتى يوم الخميس المقبل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقته الوزارة، من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات، يُفيد بإحتياج إحدى المؤسسات الطبية لعدد من الخبرات المصرية في المجال الطبي.

وأشار التقرير، الى أن التخصصات المطلوبة هي: طبيبة جراحة تجميلية، وطبيبة تخدير، مساعد طبيب تخدير، طبيب عناية مشدد، طبيبة أشعة، 2 فني أشعة من الذكور وفني أشعة (أنثى)، 2 طبيبة مخبر، 3 فني مخبر 2 من الذكور وواحدة من الإناث، فضلا عن 10 ممرضات، 2 صيدلي من الذكور، وواحدة من الإناث.

وأضاف التقرير، أن المؤسسات الطبية بالامارات تطلب أيضا: مدير مالي من الإناث، مساعد مدير مالي وأمين صندوق، أمين مستودع، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات عمل في المجال الطبي، فضلا عن: مهندس معدات طبية، مساعد مهندس معدات طبية ، مهندس معلومات تقنية، مساعد مهندس معلومات تقنية وكذلك: 4 موظفات استقبال، 2 موظفات علاقات مرضى، 4 موظفين تسويق الكتروني (2 من الإناث و2 من الذكور)، 4 موظفات سنترال، 2 مسؤول سجلات طبية من الإناث، مسئول تأمين طبي من الإناث، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات بالمجال الطبي، وخبير قانوني ومحامي

وأوضحت الوزارة، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة"، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري.

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة، وسيتم إجراء المقابلات عن طريق تطبيق زووم، ويحدد الراتب بعد المقابلة.