أمطار كثيفة تصل حد السيول.. طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة قبل فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والزراعة، والري، والكهرباء، والبيئة، بشأن خطة الاستعداد مبكرًا لموسم الشتاء.

وقال النائب: مع ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وبينها مصر، ومع قرب دخول فصل الشتاء من المتوقع أن يشهد سقوط كثيف للأمطار يصل إلى حد السيول في بعض المناطق، وهو ما يتطلب خطة محكمة للتعامل.

وأشار النائب إلى أنه في السنوات الماضية وعلى الرغم من مطالبة الحكومة بإعداد خطة متكاملة للتعامل مع مشكلات الأمطار؛ فإن عددًا من المحافظات، خصوصًا الساحلية، شهدت العديد من المشكلات أدت إلى إغلاق الطرق.

وأكد زين الدين أن هناك إشكالية كبيرة نواجهها تتمثل في عدم قدرة شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق على استيعاب كميات الأمطار، وهو ما ينجم عنه مشكلات كبيرة في غرق الشوارع.

وقال النائب: لا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل إن هناك مشكلات مع أعمدة الإنارة غير المؤمنة والتي تسببت في حالات صعق بعدد من المحافظات.

وطالب زين الدين الحكومةَ بتشكيل مجموعة وزارية لوضع خطة متكاملة للاستعداد لفصل الشتاء في ضوء التغيرات المناخية؛ وفي مقدمتها رفع كفاءة مخرات السيول وكذلك تجهيز شبكات الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار.

ودعا عضو مجلس النواب الحكومةَ إلى عمل صرف منفصل لمياه الأمطار عن الصرف الصحي؛ لتقليل الضغط على الشبكات الحالية من ناحية، وللاستفادة من هذه المياه من ناحية أخرى، مشددًا على ضرورة قيام وزارة الكهرباء بتأمين أعمدة الإنارة ومراجعتها على النحو الذي يحافظ على حياة المواطنين.

وشدد زين الدين على الإدارات المحلية بجميع المحافظات؛ وفي مقدمتها المدن الساحلية، بالاستعداد الجيد ومراجعة رفع كفاءة الطرق، وتجهيز المعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الأمطار؛ لمنع أي آثار سلبية تؤثر على حياة المواطنين.