اكتمال النصاب القانوني لانتخابات المحامين على مقعد النقيب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اكتمال النصاب القانوني في الانتخابات على مقعد النقيب العام.

وأضاف أبو العزم أن الانتخابات تسير في كل اللجان في سهولة وانتظام، مشيرًا إلى عدم تلقي اللجنة أية شكاوى حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين إن الانتخابات تُجرى في ٣٣٣ لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وكل لجنة يوجد بها ثلاثة مستشارين من الهيئة.

وأكد أبو العزم استمرار فتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساءً.

وشهدت لجان الانتخابات الخاصة باختيار نقيب جديد للمحامين، خلفًا للراحل رجائي عطية، إقبالًا مكثفًا من المحامين للمشاركة في عملية التصويت.

وانطلقت فعاليات العملية الانتخابية بمقر النقابة العامة للمحامين برمسيس، وأيضًا في كل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بإشراف قضائي كامل.

وتأتي العملية الانتخابية وسط إجراءات احترازية؛ حيث شددت اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين على ارتداء الكمامة، والحرص على تطهير اللجان كل ثلاث ساعات، مع ضرورة الحفاظ على مراعاة التباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع من المحامين واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وجميع القائمين على العملية الانتخابية.

وتستمر اللجان الانتخابية في فتح أبوابها أمام المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتتولى هيئة قضايا الدولة مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس الهيئة.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات نهاية اليوم الانتخابي إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثُلث جمعية الانتخابات.

وتتمثل طريقة التصويت في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين بوضع علامة أمام الاسم المراد اختياره، ووضعها في صندوق الاقتراع، وفي حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.