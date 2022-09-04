شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: 20 حملة استهدفت 38 ألف مستفيد ببرنامج الإرشاد الأسرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس القومى للمرأة برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، والذى يتضمن مجموعة من الحملات التوعوية مثل الندوات واللقاءات الجماهيرية بالجامعات ومعاهد التمريض ومراكز الشباب للتعريف بمشروع تنمية الأسرة ، وبمنهج المشورة الاسرية بشكل خاص، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل بفروع المجلس بالمحافظات حول منهج المشورة الأسرية والتنشئة المتوازنة تستهدف الرائدات بالمحافظة، بهدف تدريبهن للمشاركة في حملات المجلس الخاصة بمشروع تنمية الأسرة، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرى مبادرة حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية ، وضمن محور التوعية والتثقيف.

ونجح المجلس فى إطار برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة حتى الآن في تنظيم 17 جلسة تعريفية استهدفت 850 مشاركا بالبرنامج، فضلا عن برنامج تدريب مدربين مكثف حول المشورة الأسرية استهدفت ما يزيد عن 351 شخص.

كما تم تنفيذ 5 معسكرات عائلية حول التنشئة المتوازنة ما بين الأمومة والأبوة استهدفت 110 أسر، فضلا عن تنفيذ 3 جلسات تفاعلية حول التربية الإيجابية، وإنتاج 10 فيديوهات توعوية تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعى، ومن خلال التعاون مع وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف، تم تنفيذ 20 حملة استهدفت ما يزيد عن 38 ألف مستفيد ومستفيدة تخللهم 18 ورشة عمل لـ900 رائدة، وحوالى 350 ندوة و20 لقاء.

كما نفذ المجلس أيضا فى ضوء برنامج التنشئة المتوازنة حملات للمقبلين على الزواج استهدفت 400 فتاة وشاب بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ، بالإضافة إلى إعداد وطباعة دليل علمى إرشادى حول مواضيع برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة.

جدير بالذكر، أن البرنامج يهدف الى تصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، وتعزيز الوعى المجتمعى حول قضايا المرأة، حيث تشمل الحملات العديد من الموضوعات منها التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا وأساليب الاختيار السليم للشريك، والتأكيد على أهميته في البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة، والتعرف على مفهوم الإعاقة وكيفية الدمج المجتمعي وأيضا أساليب التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة من المنظور الديني والاجتماعي الصحيح.

ويقوم على التدريب مجموعة من المدربين المعتمدين من المجلس والحاصلين على تدريب مدرب بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية لطب الأطفال ومجموعة من الشيوخ من وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف.