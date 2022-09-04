شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن إنجازات هيئة الطاقة الذرية خلال الـ8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه انطلاقاً من اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية فى مصر بصدور قانون إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، ثم تحولت إلى هيئة عام 1957 بهدف تمكين الدولة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الهيئة نجحت فى تحقيق العديد من الإنجازات فى عدد من المجالات خلال الثماني سنوات الماضية من أهمها:

1. مجال إنتاج النظائر المشعة

تم تدشين خلايا إنتاج اليود 125 والايرديوم 192 بنوعيه والموليبديوم 99 التابعة لوحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمفاعل مصـر البحـــثى الثانى وتم افتتاحها في أغسطس 2015.

وتعتبر النظائر المشعة منتجا استراتيجيا لابد من توافره كمنتج محلي يغطي السوق بالكامل وسيتخدم لأغراض الكشف وعلاج الأورام. وتقوم الهيئة بإنتاج النظائر المشعة للسوق المحلي حيث تقوم الهيئة بتغطية نسبة 70% من احتياجات السوق المحلي لنظير الموليبنديم 99 وحوالي 98% من إنتاج اليود 131 ، وقد أثبتت جائحة كورونا مدى أهمية واستراتيجية مصنع انتاج النظائر المشعة فلولا هذا المصنع لكانت هناك مشكلة كبيرة لمرضي الأورام خلال فترة الجائحة حيث تسببت في الإغلاق العالمي وعدم إمكانية الإستيراد من معظم دول العالم ويعتبر مصنع إنتاج النظائر المشعة الأول عربياً والثاني أفريقيا والعاشر علي مستوى العالم. وتساهم وحدة إنتاج النظائر المشعة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة نتيجة تقليل الاستيراد من الخارج والوصول لاكتفاء احتياجات السوق المحلي.

2. فى مجال التشعيع الجامى

تمتلك الهيئة وحدتين للتشعيع الجامي للمنتجات الأولى بموقع مدينة نصر والأخرى بأم زغيو بالإسكندرية، وتقدم الهيئة خدمات التشعيع الجامي الصناعي وتعقيم المنتجات للشركات والمصانع المصرية والتي يتم تصديرها للخارج ويساعد التشعيع الجامي للمنتجات المصرية المصدرة في زيادة تنافسية تلك المنتجات بالخارج وقد بلغت عدد العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية حوالي 15066 عملية بحجم انتاج قدره 152121 م3 لعدد من الشركات المصرية يبلغ عددها 1700 شركة. وتتساهم هاتين الوحدتين في دعم تصدير المنتجات المصرية وزيادة التنافسية لمنتجات الصناعة المصرية بالأسواق العالمية.

3. مجال الكشف الإشعاعى على المنتجات المستوردة

تقدم الهيئة خدمات الكشف الإشعاعى على كافة المنتجات المستوردة من الخارج خاصة المنتجات الغذائية وذلك للتحقق من خلوها من التلوث الاشعاعي، وذلك حفاظاً على صحة المواطن المصري ، وتشمل خدمات الكشف الاشعاعي بكافة المنافذ والمطارات والموانيء المصرية.

4. التعامل مع النفايات المشعة

تقوم الهيئة تقديم الخدمات الخاصة بالتعامل مع جميع أنواع النفايات المشعة الناشئة عن مختلف الأنشطة الطبية والصناعية والبترولية ومعامل البحوث على مستوى الجمهورية، كما تقوم بضمان التخزين الآمن لها وإزالة التلوث الاشعاعي في حالة المعدات الملوثة مثل المواسير والمعدات البترولية بالطريقة الجافة واجراء المعالجة البيئية . كما تقوم بدور قومي عن طريق حصر المصادر المشعة علي المستوى القومي و وكذلك آليات التعامل مع النفايات المشعة.

5. إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم

قامت الهيئة بالبدء في إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم والذي يهدف الي تعلية التركيز للمنتجات التي تحتوي علي اليورانيوم بتركيزاتها المختلفة من مصادرها التقليدية والتي يكون فيها اليورانيوم هو المنتج الأولي والرئيسي، كما سيقوم بتصنيع المركبات الأنتقالية والتحويلية الأخرى (اكاسيد اليورانيوم ورابع فلوريد اليورانيوم) وصولا لإنتاج سادس فلوريد اليورانيوم الذي يمكن تصديره للخارج لاستخدامه لاحقا كوقود نووي مناسب أو استخدام أكاسيد اليورانيوم الطبعيي الأخرى كوقود نووي لمفاعلات الماء الثقيل.

وتم تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع بتنفيذ الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل أعمال التركيبات والأجهزة ومستلزمات الإنتاج ويقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات المصرية.

6. تطوير المعامل النووية والإشعاعية

قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتطوير البنية التحتية والتجهيزات للمعامل النووية والإشعاعية بكافة مواقع الهيئة المختلفة لتواكب التطور التكنولوجي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في كافة المجالات.

7.التطوير المؤسسى والتكنولوجي

بدأت الهيئة في تنفيذ مشروع ميكنة الشئون المالية والإدارية بالهيئة، وقد قارب علي المشروع علي الانتهاء مما يزيد من جودة العمل المالي والإدارى بجميع مراكز الهيئة ومواقعها بإنشاص ومدينة نصر.

8. وحول التعاون الأقليمي والدولي

قامت الهيئة في الفترة الماضية بتعزيز دورها المحوري سواءاً في التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما أدى إلى زيادة المشروعات الفنية الممولة من الوكالة والتي بلغت 60 مشروعا عن الفترة من 2014 حتى 2021. وقد بلغت زيارات أعضاء هيئة التدريس للمؤسسات الأجنبية والمشاركة بالمؤتمرات وورش العمل والدورات وخلافه 4300 . كما تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية 3 مرات.

9. وفيما يتعلق بتدريب الكوادر البشرية

تعتبر الهيئة المدرسة العلمية والفنية والتطبيقية لتدريب الكوادر الفنية في كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حيث انها أقدم مدرسة علمية نووية في مصر والشرق الأوسط، وفي سبيل ذلك تهتم الهيئة بمجال التدريب لجميع العاملين بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وقد عملت الهيئة دائما على توفير كوادرها العلمية بتدريبها فى أرقى الجامعات والمراكز النووية فى العالم، حيث يتوفر لدى الهيئة مجموعة من الكوادر البشرية ذات الخبرة المتميزة والمتخصصة فى كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، ويعاونهم مجموعة من الكوادر الفنية المدربة، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الإدارية المتخصصة، ويعمل بالهيئة حوالي أربعة آلاف فرد.

وقد تم تنفيذ دورات تدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للعاملين بالقطاع النووي وكذلك المشتغلين بالتطبيقات الذرية في جميع قطاعات الدولة وكذلك من البلاد العربية، وقد بلغ عدد المتدربين حوالي 4800 متدرب من داخل وخارج مصر وعدد برامج الوقاية الاشعاعية 190 برنامجا وعدد الزيارات 50 زيارة وعدد الجهات المتعامل معها بالبرامج التدريبية 630 جهة.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ برامج للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية الرسمية والأهلية والخاصة والدولية وقد بلغ عدد الطلاب التدريب الصيفي 5626 طالب من 80حوالي كلية ومعهد خاص خلال الفترة من 2014 حتى 2022.

10. البحث العلمي والتنافسية العلمية

قامت الهيئة بتنفيذ خطتها العلمية وبلغ عدد الابحاث المنشورة على مستوى الهيئة والذي يتم إحتسابه تبعا لموقع Scopus عدد 3770 بحث مما ساهم في ارتقاء مستوى الهيئة في التصنيف الخاص بالمراكز البحثية على المستوى القومي. وقد حصدت هيئة الطاقة الذرية على المركز الخامس بين عدد 301 مركزاً بحثياً وذلك للتقييم الدولي الذي تم إعلان نتائجه في عام 2022 والذي يتم بين عدد22 دولة من دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر، أن الهيئة تضم أربعة مراكز بحثية رئيسية تشمل:

1- مركز البحوث النووية وهو المركز الأم ويقع بأنشاص وهو الذي تخرج منه مئات العلماء فى مختلف تخصصات العلوم النووية الأساسية والتطبيقية.

2- مركز المعامل الحارة ويقع بأنشاص ويهدف إلى معالجة النفايات المشعة وإنتاج النظائر المشعة.

3- المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع ويقع بموقع مدينة نصر وهو يهدف إلى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى التطبيقات الاشعاعية الصناعية والطبية والصيدلانية.

4- مركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي ويقع بموقع مدينة نصر وهو يهدف إلى إجراء البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات آمان الاستخدامات النووية والاشعاعية فى مصر.

- وحول منشآت الهيئة النووية والاشعاعية

1- مفاعل مصر البحثي النووي الأول

2- مفاعل مصر البحث الثاني

3- السيكلترون

4- وحدة انتاج النظائر المشعة

5- وحدتي التشعيع الجامي بموقع مدينة نصر والاسكندرية

6- محطة معالجة النفايات المشعة السائلة

7- المعجل الالكتروني