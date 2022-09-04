شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة عين شمس تبدأ استقبال الطلاب الجدد .. اعرف موعد التقديم لشعب اللغات والان مع تفاصيل الخبر
ويبدأ فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بداية من اليوم الأحد 4 سبتمبر وحتى الخميس 8 سبتمبر ، ويتم إعلان نتائج القبول الأحد 11 سبتمبر .
بينما يبدأ فتح باب التقديم بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بداية من الأحد 11 سبتمبر وحتى الخميس 15 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول الأحد 18 سبتمبر .
ويبدأ فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ، من الأحد 11 سبتمبر وحتى الخميس 15 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول الأحد 18 سبتمبر .
أما شعبة الدراسة باللغة الفرنسية فيبدأ فتح باب التقديم من الأحد 4 سبتمبر وحتى الخميس 8 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول 18 سبتمبر .
وبرنامج الشراكة مع كلية أوشن وجامعة كين الأمريكتين ، فيبدأ التقديم من الأحد 4 سبتمبر وحتى الخميس 22 سبتمبر ويتم إعلان نتائج القبول 25 سبتمبر .
وأشارت كلية التجارة جامعة عين شمس ، إلى أن الطلاب المقبولين ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول .