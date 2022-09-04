ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد لتقليل الاغتراب

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القاهرة - سامية سيد - فتحت كلية الألسن بجامعة عين شمس، باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي 2203/222 لمرحلة ( تقليل الاغتراب ) والمتخلفين عن التقديم من المرحلة الأولى والثانية، بداية من يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر الجاري ولمدة يومين فقط.

ويجب علي الطلاب اللذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية التوجه الي الكلية يوم الأحد الموافق ٤ من سبتمبر الجاري، و لمدة يومين من الساعة التاسعة حتى الثانيه ظهرا لتقديم ورقة الرغبات و اتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية.

وشددت الكلية على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا، حيث سيتم الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة إلزام الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

وعن خطوات التقديم، يجب علي الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكليه، و استكمال البيانات المطلوبة فى الورقه بمساعده اتحاد الطلاب وأخذ صورة منها على الهاتف، ثم تسليم الورقة لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح ، صوره من شهاده الثانوية العامة ،صورة من شهاده الميلاد، و في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغيه.