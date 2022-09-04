شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تستعرض تقريرا حول أنشطة المعمل المركزى للنخيل خلال أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أهم الأنشطة الخاصة بالمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، وأفرعه المختلفة بمحافظات الجمهورية، تضمنت أيام الحقل وورش العمل، والندوات الإرشادية، والدروات التدريبية المختلفة، التي تم عقدها خلال شهر أغسطس الماضي.

قال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل، إن تلك الأنشطة جاءت تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الدور الإرشادي للمعمل، تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، وبالتعاون والتنسيق مع الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديري الزراعة بالمحافظات المختلفة.

وأشار مدير المعمل، إلى أن الأنشطة اشتملت على تنظيم 9 أيام حقل، بمحافظات المنيا، الشرقية، سيوة، الواحات البحرية، فضلا عن ورش عمل تم عقدها بالمقر الرئيسي للمعمل في مركز البحوث الزراعية، و 7 ندوات إرشادية بمحافظتي الدقهلية وأسوان، ودورات تدريبية بالمقر الرئيسي للمعمل.

وتابع أنه تم تنظيم ندوة إرشادية بفرع المعمل بمحافظة المنيا بهدف توعية المزارعين لأهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، بحضور عدد من مزارعي النخيل والمهتمين بزراعة نخيل البلح وعدد من طلبة قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنيا، حيث تضمنت الندوة تدريب عملي على العمليات الزراعية المتكاملة للنخيل.

وأشار مدير المعمل إلى أن فرع المعمل بالواحات البحرية، نظم أيضا يوم حقلي بقرية العجوز، لشرح أهمية التكييس في تحسين جودة ثمار نخيل البلح خاصة صنف السيوي وذلك مع زيادة الاهتمام في الأسواق الخارجية بتمور الواحات البحرية التي تم تكييسها، كما تم إقامة ندوة إرشادية بمحافظة الدقهلية، حول الكشف والوقاية والعلاج من سوسة النخيل الحمراء، والممارسات الزراعية الجيدة لنخيل التمر وطرق الكشف والوقاية والعلاج، لافتا إلى أنه تم ايضا تنظيم يوم حقلي، بمحافظة الشرقية، تم خلاله شرح أهم المعاملات البستانية والفنية الهامة التى تجرى على رأس النخلة فى هذا التوقيت من العام.

وأضاف أنه تم أيضا تنظيم يوم حقلي، بمركز مطاي، بمحافظة المنيا، بحضور عدد من مزارعي النخيل والمهتمين بزراعة نخيل البلح، حول عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التى تجرى على نخيل البلح وكيفية إجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول، كما تم تنظيم ورشة عمل بمركز البحوث الزراعية، بعنوان: الرؤية المستقبلية للتقنية الحيوية لنخيل البلح، كما تم تنظيم يوم حقلي بمنطقة فاقوس بمحافظة الشرقية، لشرح بعض الظواهر الفسيولوجية والمرضية التى تصيب نخيل البلح في هذا التوقيت من العام، فضلا عن يوم حقلي، بمركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، حول تكييس السوباطات والاستعداد لجمع الثمار لنخيل البلح وكيفية إجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.

وأشار جادالله، إلى أنه تم أيضا عقد ندوه إرشادية بمركز ادفو، بمحافظة أسوان، بهدف توعية المزارعين، بأهمية المقننات المائية لنخيل التمر وتأثيرها على الإنتاج وطرق الجمع الحصاد وتخزين الثمار بالطرق العلمية الصحيحة وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، كما تم من خلال فرع المعمل بسيوة، تنظيم يوم حقلي لتوعية المزارعين، بأهمية عملية التكييس، وكيفية اختيار الموعد المناسب لإجراء عملية التكييس والألوان المختلفة في الأكياس ودور كل لون وكيفية إجرائها، وذلك بحضور عدد من مزارعي النخيل والأشخاص المهتمين بزراعة نخيل البلح، كما قام فريق من المعمل، بزيارة تفقدية لمزارع النخيل بمنطقة المغره لفحص هذه المزارع والتأكد من خلوها من سوسة النخيل الحمراء واستئصال أي إصابة قد تكون موجودة للحفاظ علي هذه المنطقة وجعلها خالية من سوسة النخيل الحمراء، وإعطاء المزارعين التوصيات وطرق الوقاية والعلاج اللازمة للحفاظ علي مزارعهم.

وتابع مدير المعمل، أنه تم أيضا، تنظيم دورة تدريبية، بالمقر الرئيسي للمعمل، ضمن برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعة، استفاد منه 18 طالبا من كلية الزراعة عين شمس و القاهرة والأزهر و كلية التكنولوجيا والتنمية بالزقازيق، لتدريبهم علي التقنيات الحديثة لزراعة الانسجة النباتية وانسجة نخيل البلح، كذلك تم تنظيم يوم حقلي بمنطقة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، لتوضيح أهم المعاملات السمادية التى تؤدى إلى تحسين جودة الثمار وخاصة عنصرى البوتاسيوم والكالسيوم، كما تم ايضا تنظيم ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بمدينة اجا بمحافظة الدقهلية، حضرها المهندسين من أقسام البستنة والمكافحة البستانية والإرشاد و كذلك مزارعي النخيل ببعض الإدارات الزراعية التابعة للمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، لاستعراض الأهمية الاقتصادية لقطاع نخيل التمر بمصر، واهم المعاملات الزراعية الخاصة بالمحصول.

وأضاف جاد الله، أنه تم تنظيم ندوة إرشادية بادارة ادفو بمحافظة أسوان، حول النخيل وتوضيح أهمية مهرجان التمور الذي سيقام في اسوان خلال الأيام المقبلة، كما نظم فرع المعمل بمركز ومدينة سيوه، يوم حقلي، تناول شرح مفصل عن كيفية إجراء عملية الفصل السلميه لفسائل النخيل، ندوة إرشادية بمحافظة أسوان، بالتعاون مع معهد بحوث الفاكهة الاستوائية وقطاع الإرشاد بأسوان تحت عنوان توجيه وتحفيذ المزارعين والمهتمين بقطاع التمور بأسوان علي المشاركة في المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية بأسوان، لافتا الى انه تم تنظيم يوم حقلي، من خلال فرع المعمل في الواحات البحرية لتوضيح اهم الممارسات الزراعية التي تجري علي النخيل خلال تلك الفترة وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء وبعض الافات الحشرية التي تصيب الثمار فترة ماقبل الحصاد.