شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تخصص رقمين لتلقى شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة الموارد المائية والرى خطا ساخنا برقمى 16827 و 16528 لتلقى شكاوى المواطنين أو إرسالها على بريد صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي.

ويتم بحث ومتابعة الشكاوى والرد عليها بشكل عاجل، حيث أكدت الوزارة، أنها لا تدخر جهداً في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول، إيماناً بدور الوزارة في توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، وأن كافة المشروعات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول.

وأشارت الوزارة، إلى أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين يأتى فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

يشار إلى إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال الفترة من يناير حتى نهايةيوليو بلغ حوالى (94%)، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة (797) شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يوليو الماضى.